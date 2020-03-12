Тепло вернется в Москву после морозных выходных

Мерзнуть придется недолго

В Гидрометцентре России рассказали о погоде, которая установится в столице на предстоящей неделе.

В ночь на понедельник, 16 марта, в городе ожидается 9-4 градусов ниже ноля. Однако днем потеплеет до плюс 6 градусов. Осадков не предвидится.

Во вторник, 17 марта, столбики термометров днем покажут до 4 градусов тепла. Возможны небольшие осадки, передает агентство "Москва".

Ранее сообщалось, что в ночь на субботу, 14 марта, столбики термометров в столице опустятся до минус 2 градусов, а следующей ночью похолодает до минус 6. В выходные в Москве может выпасть мокрый снег.

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