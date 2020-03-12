"Непонятно, куда смотрит ООН": в Думе высказались о санкциях США против "Роснефти"

Вашингтон нарушает правила международной торговли

Первый зампред комитета Госдумы по энергетике Игорь Ананских критически отозвался о санкциях США, введенных против дочерней компании "Роснефти" - швейцарской фирмы TNK Trading International.

"Подобные действия необоснованны и нарушают всю международную торговлю. Есть определенные азы, и одна страна не может диктовать свою волю относительно того, с кем в мире работать разрешено, а с кем нет. Это ненормально, и непонятно, куда смотрит ООН. Относиться подобным образом к дочерней компании "Роснефти" нельзя", - цитирует парламентария RT.

При этом Ананских выразил уверенность в том, что российская нефтяная компания "переживет новые санкционные меры".

Американские власти обвиняют "Роснефть" и ее дочерние компании в том, что те поставляют венесуэльскую нефть на внешние рынки в обход санкций, введенных США против Каракаса. МИД России осуждает подобные ограничительные меры со стороны Вашингтона.

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