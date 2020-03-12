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Лобода трогательно обратилась к красавице-маме

21:55
  • четверг
  • 12 марта 2020

Ей исполнилось 63 года

37-летняя певица Светлана Лобода поздравила с днем рождения свою маму Наталью. Звезда выложила в Instagram несколько фотографий именинницы.  
Лобода в струящейся накидке показала идеальную фигуру

"Дорогая наша любимая мамочка. Я поздравляю тебя с Твоим Днем! Мне хорошо, когда я знаю, что ты счастлива и улыбаешься... Пусть так будет всегда! Береги себя и будь, пожалуйста, здорова!" - написала Лобода. 

Артистка опубликовала пять снимков, на которых можно увидеть не только Наталью, но и ее супруга, а также младшую дочь Ксению и внучку Евангелину. 

Интернет-пользователи заметили, что Светлана Лобода сильно похожа на свою мать. Многие фанаты только сейчас поняли, от кого ей досталась такая эффектная внешность. Наталье исполнилось 63 года, но выглядит она гораздо моложе. Стройная, ухоженная, стильная - она скорее похожа на старшую сестру Лободы, чем на ее маму. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Публикация от LOBODA (@lobodaofficial)

- С днем рождения красавицу-маму! - пишут в Сети. 

- С днем рождения мамочку! Красавицу, вы очень похожи. 

- С днем рождения. Спасибо за вашу прекрасную дочь.

- Мамочка супер. 

- Выглядит свежо. 

- У вас шикарная мама! 

Напомним, что Светлана Лобода воспитывает двух дочерей - Евангелину и Тильду. В 2014 году Лобода рассталась с гражданским мужем. Имя отца Тильды она не раскрывает. По слухам, певица встречается с лидером группы Rammstein Тиллем Линдеманном.

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