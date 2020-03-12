"Взяла несколько красивых кофточек": Исаева примерила одежду из гардероба Началовой

Это произошло на съемках биографической ленты

Пиар-директор Юлии Началовой рассказала, что она надела ее кофты для съемок биографического сериала о певице.

Картину о Началовой покажут 16 марта в эфире программы "Док-Ток". В основу сценария легли воспоминания родных и коллег покойной артистки.

По словам Анны Исаевой, которая была не только пиар-директором, но и подругой звезды, в сериале нашлось место и художественному вымыслу. В частности, Исаевой пришлось говорить на камеру заученный текст, изображая общение с Началовой.

Сериал снимали в квартире Юлии Началовой. "Около суток мы снимали несколько сцен, и мне не хватило собственной одежды, поэтому я с разрешения Юлиной мамы взяла в гардеробной несколько красивых кофточек, в которых и появляюсь в кадре", - цитирует Исаеву портал dni.ru.

Актриса, которая сыграла Началову, появится на экране в ее одежде. Речь идет, например, о перчатках, туфлях и мягких тапочках, в которых звезда ходила последние годы.

Юлия Началова скончалась 16 марта 2019 года от острой сердечной недостаточности, которая стала следствием отека легких. Ее похоронили на Троекуровском кладбище.

Архив: Юлия Началова в программе "Мой герой"

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