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"Взяла несколько красивых кофточек": Исаева примерила одежду из гардероба Началовой

22:20
  • четверг
  • 12 марта 2020

Это произошло на съемках биографической ленты

Пиар-директор Юлии Началовой рассказала, что она надела ее кофты для съемок биографического сериала о певице. 
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Картину о Началовой покажут 16 марта в эфире программы "Док-Ток". В основу сценария легли воспоминания родных и коллег покойной артистки. 

По словам Анны Исаевой, которая была не только пиар-директором, но и подругой звезды, в сериале нашлось место и художественному вымыслу. В частности, Исаевой пришлось говорить на камеру заученный текст, изображая общение с Началовой.  

Сериал снимали в квартире Юлии Началовой. "Около суток мы снимали несколько сцен, и мне не хватило собственной одежды, поэтому я с разрешения Юлиной мамы взяла в гардеробной несколько красивых кофточек, в которых и появляюсь в кадре", - цитирует Исаеву портал dni.ru.  

Актриса, которая сыграла Началову, появится на экране в ее одежде. Речь идет, например, о перчатках, туфлях и мягких тапочках, в которых звезда ходила последние годы. 

Юлия Началова скончалась 16 марта 2019 года от острой сердечной недостаточности, которая стала следствием отека легких. Ее похоронили на Троекуровском кладбище.

Архив: Юлия Началова в программе "Мой герой"

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