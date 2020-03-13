Дизайнеров спортивного бренда обвинили в пропаганде нацизма из-за кроссовок с усиками

Интернет бурлит возмущением

Лидера нацистов увековечили в кроссовках! Интернет бурлит возмущением. Пользователи соцсетей обвинили известную фирму Puma в пропаганде нацизма.

Облик Адольфа Гитлера разглядели в дизайне кроссовок Storm Adrenaline. Если сверху посмотреть на модель обуви и включить фантазию, то можно увидеть характерные усы, косую челку. Черные линии некоторым прямо намекнули - эта модель прославляет бесноватого лидера нацистов.

"Такое совпадение случайно не придумаешь!" – пишут в соцсетях.

В Германии за пропаганду нацизма, за любое распространение гитлеровской идеологии – наказание жесткое – от крупных штрафов до нескольких лет тюрьмы. В самой Германии сенсацию заметило издание Hamburger Morgenpost.

"Ты его видишь? Клиенты смотрят на свою обувь сверху и видят массового убийцу" – гласит заголовок.

Предположить, что дизайнеры Puma заложили такой вот посыл в свои кроссовки, невероятно. Но интернет уже накрыла волна вдохновения. Увидели в кроссовках и портрет Николая Васильевича Гоголя, и Эдгара Аллана По, и Чарли Чаплина.

Скандалы с неудачными моделями обуви возникают регулярно. Например, потешные туфли известного бренда Кетти Перри, посвященные сюрреализму. Черная кожа, глаза и пухлые губы заставили общественность воскликнуть: "Расизм"! Это обернулось скандалом на весь твитер. Дизайнеру пришлось срочно изымать эту модель из продажи и извиняться: "Я расстроилась, когда узнала, что эти туфли сравнивают с образами, напоминающими темнокожее лицо. Мы не намеревались никому причинить боль".

Не намеревались. В целом, даже если у Вас все в порядке с чувством юмора, повнимательнее выбирайте обувь. Зоркие граждане могут разглядеть на ваших ногах все что угодно и попрекнуть тем, что в действительности все не так, как на самом деле.

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