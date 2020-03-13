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"Прежняя жизнь может не наступить": чем грозит миру пандемия коронавируса

10:20
  • пятница
  • 13 марта 2020

Эксперт описал апокалиптический сценарий

В эфире программы "События. 25-й час" обсудили падение мировых рынков из-за пандемии коронавируса. Убытки подсчитывают уже не только в Китае, откуда началась распространяться инфекция, но и по всему миру.

Грядущий ущерб только предстоит подсчитать? Увидим ли мы в обозримом будущем новую экономическую модель? Останется ли Россия в стороне от кризиса? На вопросы ведущего Алексея Фролова ответил Михаил Делягин, глава Института проблем глобализации.

"Россия уже не в стороне, потому что индекс РТС уже ниже тысячи. <…> Глобальный финансовый пузырь надулся. И коронавирус – идеальный повод для того, чтобы его сдуть. Но проблема в том, что пузырь будет лопаться, это во-первых. И, во-вторых, это конец не финансового пузыря, это завершение эпохи капитализма. 300, 500 лет назад началось это, а сейчас заканчивается. Это очень страшно, это очень жалко. Но самое главное – не надо ждать, что сейчас это все кончится и наступит прежняя жизнь. Прежняя жизнь может наступить на полгодика, может на годик, может не наступить вообще. В среднесрочной перспективе – это другая реальность, это другая жизнь. Мы входим в межвоенный период – аналог 30-х годов, усугубленный трансформацией человека и рынков", - сказал эксперт.

Полный комментарий Делягина смотрите в видео:

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