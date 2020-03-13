Россия и Турция провели совместное патрулирование в Алеппо

За сутки новых атак со стороны боевиков не зафиксировано

В сирийском Идлибе российские и турецкие военные провели совместное патрулирование в районе Алеппо. Как сообщили в Центре по примирению сторон, за последние сутки новых атак со стороны боевиков не зафиксировано. Впрочем, арсенал, которым располагают террористы, не перестаёт удивлять сирийских военных. В освобождённых городах и посёлках сапёры находят всё новые склады с оружием и даже заводы по его производству.

На заводе Хиру начинал работать еще мальчишкой. Учеником слесаря. Поэтому знает каждый уголок. Когда его поселок Кафр Наха захватили боевики, все специалисты уехали. Предприятие остановилось. Но ненадолго. Уже через месяц террористы перепрофилировали технологическую линию. И вместо металлоконструкций и бытовых товаров наладили выпуск самодельных боеприпасов.

"Они собирали снаряды, ракеты, делали мины из газовых баллонов, все фугасы дополнительно усиливали гайками и болтами, чтобы было больше осколков, даже бронежилеты собственной конструкции производили", - заявил ополченец Хиру Али.

Подробности смотрите в репортаже Тимура Абдуллаева.

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