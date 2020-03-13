В Калининградской области из-за разгула стихии погибла школьница

Следственный комитет проводит проверку

Мощные снегопады и штормовой ветер - сразу в нескольких регионах России. В Воркуте и Норильске из-за непогоды отменены занятия у школьников, передает "ТВ Центр".

В сугробах вязнет даже спецтехника. Коммунальные службы работают в усиленном режиме. Нет транспортного сообщения с несколькими посёлками и угольными шахтами. В Норильске закрыта дорога в аэропорт. Уже более чем на сутки задерживается вылет рейсов. В Магаданской области объявлена повышенная лавинная опасность. Мощный циклон пришёл на Колыму со стороны Сахалина.

Последствия урагана устраняют в Калининградской области, там оборваны линии электропередачи, повалены деревья. Одно из них упало на 12-летнюю школьницу, ребенок погиб. Следственный комитет проводит проверку.

Штормовое предупреждение действует в семи регионах центральной России. В Москве порывы ветра могут усилиться до 25 метров в секунду. К тому же, будет идти дождь со снегом.

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