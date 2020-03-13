Трюдо отправили на карантин из-за зараженной коронавирусом жены

У Софи Грегуар-Трюдо - незначительные симптомы заболевания

Жена премьер-министра Канады Джастина Трюдо заразилась коронавирусом. Софи Грегуар-Трюдо изолировали, а ее мужа отправили на карантин на 14 дней.

"После рекомендаций медиков Софи Грегуар-Трюдо прошла тест на COVID-19. Результаты оказались положительными", - сообщил пресс-секретарь главы канадского правительства Кэмерон Ахмад (цитата по ТАСС). По его словам, жена Трюдо чувствует себя хорошо, у нее незначительные симптомы заболевания.

Тем временем в МИД Китая в ответ на обвинения из Вашингтона о том, что КНР допустила пандемию COVID-19, предположили, что вирус мог попасть в страну из США. Например, от американских военных. Пресс-секретарь МИД КНР в своём твитере призвал Штаты опубликовать данные по диагностике и сообщить, в частности, когда в США попал нулевой пациент.

Ранее глава американского Центра по предупреждению и контролю заболеваний Роберт Редфилд на слушаниях в Конгрессе признал, что у некоторых скончавшихся от гриппа был обнаружен коронавирус.

"Если кто-то погиб от гриппа, мы делаем посмертные исследования и выясняем, был ли это грипп или COVID-19?" – спросила представитель комитета палаты представителей США по надзору и реформе Харли Роуда.

"Есть система наблюдения в случае смертей от пневмонии, но не в каждом городе, штате и госпитале", - ответил Редфилд.

"То есть в США есть люди, которые на самом деле погибли от коронавируса, а мы считаем , что это грипп?" – уточнила Роуда.

"В некоторых случаях был поставлен такой диагноз", - сказал глава Центра по предупреждению и контролю заболеваний.

В Нью-Йорке - первый случай заболевания среди сотрудников ООН, передает "ТВ Центр". Как сообщается, вирус подхватила дипломат из Филиппин. Постпредство этой страны закрыто. Результатов теста ждёт президент Бразилии Жаир Болсонару - он сам появился перед камерами, чтобы сообщить об этом.

Коронавирус подтвердился ещё у одного министра - в Испании. В нашей стране за последние сутки выявлены ещё 6 случаев заражения COVID-19. Всего в мире уже более 130 тысяч заболевших. В России предпринимаются все меры для того, чтобы предотвратить распространение вируса. В Госдуме в четверг спикер Вячеслав Володин отправил на карантин одного из депутатов, который недавно прибыл из Франции.

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