На рынках США случился крупнейший обвал с 1987 года

Последний раз подобное происходило во времена Рональда Рейгана

Торговая сессия на Нью-Йоркской фондовой бирже завершилась рекордным за последние 30 лет падением.

По состоянию на 23:00 по московскому времени Индекс электронной биржи S&P 500 снизился 9,51%, NASDAQ - минус 9,43%, Dow Jones - минус 9,99%. Это самое большое снижение с 19 октября 1987 года, так называемого "черного понедельника". Тогда президентом США был Рональд Рейган.

Наибольшее снижение отмечено у авиаперевозчиков и туристических компаний, передает газета "Известия".

Ранее президент США Дональд Трамп закрыл въезд из стран ЕС на 30 дней из-за распространения коронавируса. На фондовом рынке произошло резкое снижение котировок, торги были приостановлены на 15 минут.

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