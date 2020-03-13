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"Единственная фишка - толстый танцор": Критик разнес песню Little Big для "Евровидения"

08:41
  • пятница
  • 13 марта 2020

Официальное видео Little Big Uno размещено на YouTube

Стало известно, с какой песней российская группа Little Big отправится на "Евровидение". Композицию представили во время шоу "Вечерний Ургант".
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Песня под названием Uno исполняется на английском языке с припевом на испанском. Официальное видео Little Big Uno размещено на YouTube. В номере участвуют семь человек, включая четверых постоянных участников группы. Они одеты в костюмы в стиле 1970-х годов – яркие брюки-клеш.

Критики холодно приняли песню Little Big. Так, Александр Беляев в беседе с РИА Новости заявил, что группа сделала не совсем удачную пародию на стандартный продукт конкурса "Евровидение".

"Это пародия на ранние 80-е по эстетике, некое евродиско, в частности итальянское, но там было качество выше, а здесь все абсолютно выхолощено", — заявил Беляев, добавив, что "единственная фишка номера — толстый танцор, но надо еще посмотреть, какой номер будет".

Музыкальный критик Артур Гаспарян считает, что Uno не сможет завоевать сердца европейцев. "Я не вижу эту песню как песню-победителя даже при том, что она рефлектирует на все тренды, требования и стандарты того, что называется "евровидийным" номером", - отметил критик в интервью ТАСС.

По его мнению, Little Big в борьбе за победу на "Евровидении" должна помочь уже приобретенная известность за рубежом. "Как в свое время у "Тату", которые поехали в 2003 году на "Евровидение" в Ригу, есть определенный запас экспортного потенциала и международная известность", - пояснил Гаспарян.

"Евровидение-2020" пройдет с 12 по 16 мая. Принимать песенный конкурс будут Нидерланды, получившие возможность провести его после победы Дункана Лоуренса в прошлом году.

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