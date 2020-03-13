Можно ли подхватить коронавирус через деньги

Мытье рук с мылом никто не отменял

При производстве банкнот используют специальные антисептические добавки, они защищают деньги от вирусов и микробов.

Об этом "РИА Новости" в пресс-службе "Гознака". Из-за этого, угроза передать опасный вирус, в том числе COVID-19, через деньги минимальна.

"Для российских банкнот применяются специальные добавки с антисептическими свойствами. Поверхность таких банкнот уже не является идеальной средой для размножения бактерий и микроорганизмов", - объяснили эксперты.

Тем не менее, в целях профилактики, стоит мыть руки с мылом после использования банкнот.

Ранее Роспотребнадзор заявил, что через денежные купюры можно заразиться гриппом, поскольку его вирус может жить на них две недели.

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