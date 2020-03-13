Пережившему инсульт и кому актеру Алексею Янину выплачивают 15 тысяч рублей пенсии

Жена и сын больше не живут с ним

Алексей Янин пять лет назад перенес инсульт и последовавшую за ним кому. Медики чудом вернули актера к жизни, однако он стал инвалидом первой группы.

14 марта Алексею исполнится 37. Он продолжает проходить реабилитацию. Артиста поддерживают родные и друзья. Живет Янин с мамой Ольгой Андреевной.

"Огромная благодарность всем, кто помнит об Алеше, навещает его, помогает. Это дает нам возможность купить хорошие лекарства, провести больше занятий, обеспечить его всем необходимым", — написала в соцсети мама актера.

Реабилитация Янина действительно обходится дорого, а после присвоения инвалидности актер получает пенсию в размере 15 тысяч рублей, на данную сумму крайне сложно обеспечить качественную медпомощь, в которой нуждается Алексей.

Жена Янина — звезда "Фабрики звезд" Дарья Клюшникова - трудится на износ, чтобы помочь любимому. Ради сына, который пошел в первый класс, Дарья съехала от мужа. Дело в том, что Алексей живет в загородном доме мамы, в квартире невозможно оборудовать для него все необходимое.

"Леша живет с мамой за городом, куда мы регулярно приезжаем с сыном и проводим время всей семьей. Он часто посещает реабилитационные центры, в другое время с ним занимаются тренеры на дому — все в комплексе", - рассказала Клюшникова.

При этом о шансах на выздоровление мужа Дарья не говорит. "Врачи уже давно не дают никаких прогнозов. Состояние Леши стабильное, насколько это возможно для человека с первой группой инвалидности. До сих пор очень тяжело принять и осознать случившееся", - призналась Клюшникова.

Алексей Янин стал известен благодаря сериалам "Сильнее судьбы", "Опережая выстрел", "Ветреная женщина", "Клуб", "Бальзаковский возраст, или Все мужики сво…" и "Универ".

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