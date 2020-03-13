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Обломки взорвавшейся советской ракеты разлетелись по космосу

09:21
  • пятница
  • 13 марта 2020

За ними наблюдают американские военные

В США рассказали о взорвавшейся в космосе советской ракете-носителе "Циклон-3".

Ракета разрушилась на орбите 12 февраля, обломки третьей ступени разлетелись на сотни километров, сообщает РИА Новости со ссылкой на данные ВВС США.

"Циклон-3" взорвалась спустя 29 лет после запуска. Ее использовали для запуска в августе 1991 года метеорологического спутника "Метеор-3" с космодрома Плесецк.

На данный момент американские военные отслеживают передвижение всех 78 обломков ракеты. Ее части находятся на высотах от 599 до 1819 километров, уточняет газета "Известия". Пока они ни с чем не столкнулись.

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