Россияне скупают антидепрессанты на фоне коронавируса и обвала рубля

Весна - время обострений

В России за последние две недели выросли продажи антидепрессантов.

Так, с 17 по 23 февраля россияне покупали на 6,8% больше таких лекарств, а с 24 февраля по 1 марта - уже на 11,5%, пишет РБК.

Эксперты допускают, что рост спроса связан с распространением коронавируса, падением рубля, а также с подготовкой к весеннему периоду, когда обостряются проблемы с психологическим и эмоциональным состояниями.

Однако о прямой зависимости продаж антидепрессантов от вышеперечисленных причин говорить с полной уверенностью нельзя, поскольку такие препараты исключительно рецептурные.

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