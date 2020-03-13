Врач рассказал о новой пандемии в России. И это не коронавирус

Россиян постигла новая напасть

Россияне массово страдают от избыточного веса, ожирение приобретает в нашей стране масштабы пандемии.

Больше половины россиян старше 30 лет имеют избыточный вес, а у 26% - ожирение.

"Глобальные вызовы со стороны питания, буквально пандемия, - это ожирение", - заявил главный внештатный диетолог Минздрава России Виктор Тутельян.

Помимо этого, россияне страдают от нехватки витаминов, минеральных веществ и микроэлементов, пишет "Экспресс-газета".

Ранее немецкие медики выяснили, что плотный завтрак помогает телу сжигать в два раза больше калорий, что способствует похудению.

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