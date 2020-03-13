Врач рассказал о новой пандемии в России. И это не коронавирус

Россиян постигла новая напасть
Россияне массово страдают от избыточного веса, ожирение приобретает в нашей стране масштабы пандемии.
Больше половины россиян старше 30 лет имеют избыточный вес, а у 26% - ожирение.
"Глобальные вызовы со стороны питания, буквально пандемия, - это ожирение", - заявил главный внештатный диетолог Минздрава России Виктор Тутельян.
Помимо этого, россияне страдают от нехватки витаминов, минеральных веществ и микроэлементов, пишет "Экспресс-газета".
Ранее немецкие медики выяснили, что плотный завтрак помогает телу сжигать в два раза больше калорий, что способствует похудению.Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
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