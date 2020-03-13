ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Путина коробят слишком высокие зарплаты глав госкомпаний

10:40
  • пятница
  • 13 марта 2020

Сложившейся ситуации есть объяснение

Президент России Владимир Путин прокомментировал слишком высокие зарплаты ряда руководителей госкомпаний.
Путин согласился, что прожить на 10800 рублей "очень трудно"

Глава государства отметил, что его задевает сложившаяся ситуация на рынке, при которой топ-менеджеры получают огромную зарплату из федерального бюджета.

"Меня самого это, честно говоря, задевает и коробит, я согласен", - заявил президент в интервью ТАСС для проекта "20 вопросов Владимиру Путину".

Тем не менее, не все так просто, отметил российский лидер. Высокую зарплату руководителей госкомпаний можно объяснить рыночной стоимостью услуг управленцев такого уровня. Нигде в мире руководители не получают меньше подчиненных.

Путин рассказал, что даже беседовал на эту тему с самими руководителями и они объяснили, что нанимают иностранных специалистов, которые эффективно работают и естественно просят адекватную зарплату, пишет "Газета.Ru".

Видео: Путин назвал Ходорковского жуликом

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Читайте также:
Главное сегодня
Владимир Путин
Владимир Путин
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2020 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.