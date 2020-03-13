Путина коробят слишком высокие зарплаты глав госкомпаний

Сложившейся ситуации есть объяснение

Президент России Владимир Путин прокомментировал слишком высокие зарплаты ряда руководителей госкомпаний.

Глава государства отметил, что его задевает сложившаяся ситуация на рынке, при которой топ-менеджеры получают огромную зарплату из федерального бюджета.

"Меня самого это, честно говоря, задевает и коробит, я согласен", - заявил президент в интервью ТАСС для проекта "20 вопросов Владимиру Путину".

Тем не менее, не все так просто, отметил российский лидер. Высокую зарплату руководителей госкомпаний можно объяснить рыночной стоимостью услуг управленцев такого уровня. Нигде в мире руководители не получают меньше подчиненных.

Путин рассказал, что даже беседовал на эту тему с самими руководителями и они объяснили, что нанимают иностранных специалистов, которые эффективно работают и естественно просят адекватную зарплату, пишет "Газета.Ru".

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