Путин объяснил разницу между олигархами и бизнесменами

Президент рассказал о своем отношении к топ-менеджерам в России

Почему нельзя олигархов допускать к управлению страной? И вообще кто такие акулы бизнеса в России? И почему зарплаты топ-менеджеров, по мнению президента, должны быть скромнее. На эти вопросы Владимир Путин ответил в новой серии интервью агентству ТАСС. Президент также рассказал, как крупные компании с государственным участием платят налоги и пополняют бюджет. И почему не все советники главы государства разделяют его точку зрения на счёт реприватизации.

Госкапитализм - доминирующая роль крупных государственных корпораций в экономике страны. В России такая тенденция - уже больше 10 лет. Методики подсчетов участия государства в экономике разные. Сейчас называются показатели - от 30 до 70%. Много это или мало? И можно ли госкапитализм сравнивать с приватизацией?

"Я считаю, что у нас в целом сбалансированная ситуация. У нас из 20 наших крупнейших компаний, по-моему, только семь или восемь с государственным участием. Вопрос не в том, частные они или государственные. Вопрос в том, как они работают. Компании с госучастием являются самыми крупными налогоплательщиками в государственные бюджеты всех уровней", - сказал Путин.

Еще один экономический термин – реприватизация. Это процесс, обратный передаче госсобственности в частные руки. И такое в недавнем прошлом пережила российская экономика. Яркий пример - санация малых частных банков.

"Предъявляют претензии к Центральному банку, что он много забрал под себя финансовых учреждений, истратил огромное количество денег, выплатил там большие деньги акционерам и так далее. Но он и не акционерам платил в основном, акционерам-то и не платил почти ничего, платил гражданам, чтобы они понесли минимальный ущерб от санаций того или другого финансового учреждения. Чтобы слабые финансовые учреждения не набрали денег немерено у населения, как это делали застройщики с обманутыми вкладчиками, и потом бы растворились куда-нибудь в Лондон там, как обычно", - заявил президент.

Слово "олигарх" осталось в прошлом. Сегодня крупных предпринимателей принято называть "акулами бизнеса". Но удалось ли финансовым капитанам, на взгляд президента, избавиться от шлейфа народной нелюбви 90-х? В конце прошлого века имеющие деньги активно лезли во власть. Как сегодня государство реагирует на такие попытки?

"Дело не в том, чтобы кого-то закручивать, там чего-то откручивать и отрывать им всякие места. Дело совершенно не в этом. Дело, знаете, в чём? Не допускать к управлению страной, не влиять на политические решения. Разница в 2000-х годах и сейчас, ну или в 90-х и сейчас, заключалась в том, что они напрямую влияли на принимаемые государством решения, и в вопросах внутренней политики, экономической и даже внешней. И в вопросах безопасности. Руководители сегодняшних компаний такой привилегией не пользуются", - объяснил глава государства.

Главный вопрос к топ-управленцам от населения - их зарплаты.

"Я уже там на этот счёт с ними разговаривал. Ответ какой? Там же они нанимают большое количество иностранных специалистов — они работают эффективно, и они чего-то стоят на рынке, на международном рынке труда", - сказал Путин.

"Топ-менеджер получает миллион в день. Владимир Владимирович, ну что-то как-то многовато будет, нет?" – спросил ведущий интервью.

"Насчёт дня я не знаю, но многовато, я с вами согласен. Но тогда они должны получать меньше своих подчинённых. Так где-то бывает? Или мы будем исключением? В мире такого нет ", - согласился президент.

Следующий вопрос Владимиру Путину - про санкции и их влияние на экономику. Новая серия - в понедельник, 16 марта.

Павел Прокопенко. "ТВ Центр".

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