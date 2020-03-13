Как Россия борется с пандемией коронавируса

Граждан призвали с пониманием относиться к принимаемым мерам

В китайской провинции Хубэй - эпицентре коронавируса - за минувшие сутки зафиксировано всего пять новых случаев заражения. Выздоровели 1300 человек. Результат дали жёсткие меры, которые предприняли китайские власти для борьбы с COVID-19. И этот опыт сейчас перенимают во всём мире. Россия – не исключение.

За сутки в России зафиксировано шесть новых случаев заболевания коронавирусом. Четыре - в Москве, один в Краснодарском крае и один в Калининграде. Как сообщили в региональных органах здравоохранения, состояние пациентов опасения не вызывает. Сейчас они госпитализированы и получают необходимое лечение. Все, кто контактировал с заболевшими, находятся под наблюдением врачей. В Уфе на карантин поместили женщину, которая обратилась в поликлинику с жалобами на недомогание. Поскольку недавно она посещала Австрию, было решено госпитализировать её и сделать тест на коронавирус.

"Как только мы получим результат, исходя из этого будет понятно дальнейшее лечение. Если все положенные сроки и диагноз не подтвердится, она пройдет только необходимое ей лечение и выпишется", - заявила Светлана Кускарбекова, руководитель пресс-службы Министерства здравоохранения Республики Башкортостан.

А во Владивостоке из стационара выписали двоих россиян, проходивших карантин после возвращения из круиза на лайнере Diamond Princess. Заболевание у них не выявлено. Больше в больницах Приморья не осталось граждан с подозрением на коронавирус. Тем не менее власти региона приняли решение усилить меры безопасности. Режим повышенной готовности в связи с коронавирусом введен в Ульяновской области. Правительство России рекомендовало сократить число деловых, спортивных и иных массовых мероприятий. Россиян призвали с пониманием относиться к принимаемым мерам и внимательно следить за своим здоровьем.

"Я стараюсь в общественных местах постоянно быть в маске, мне без разницы, как на меня смотрят, то, что иду одна в маске, стараюсь на работе масочный режим соблюдать. Все равно какая-то есть защита, что не все бактерии попадут в мои дыхательные органы", - сказала жительница города Елец Юлия Симонова.

С сегодняшнего дня по распоряжению правительства России приостанавливается пропуск через границу граждан Италии. Также прекращается прием документов на получение новых виз. Оперативный штаб в Москве просит обратиться к медикам пассажиров, которые могли оказаться в одном самолёте вместе с заболевшими: "Заболевшие коронавирусом прибыли следующими рейсами: рейс №DP-804, 01.03.2020, Бергамо-Москва; "Уральские авиалинии" U6-3514, Верона – "Домодедово". Если вы или ваши близкие передвигались этим рейсом, необходимо вызвать врача на дом или позвонить в скорую помощь по телефону 103, не выходить на улицу и не посещать медучреждение. Медицинские работники сами приедут для взятия проб на анализы и проведения осмотра".

В Москве отменены массовые мероприятия с числом участников более 5 тысяч человек. Матчи КХЛ, где начался плей-офф, проходят без зрителей. А посмотреть игры футбольного первенства смогут только обладатели сезонных абонементов. При этом особо подчеркивается - все меры являются профилактическими. Они соответствуют мировой практике и доказали свою эффективность, в частности, в Китае.

Алексей Платонов. "ТВ Центр".

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"