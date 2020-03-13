Порошенко сбежал из Украины перед допросом

Шансы на арест были очень высоки

Пётр Порошенко сбежал из страны накануне допроса, сообщили украинские СМИ. Он должен был явиться в Госбюро расследований.

Накануне экс-президенту прислали повестку. После чего он вдруг выехал за пределы страны. Якобы по личным делам, заявили адвокаты. По какому делу собирались допрашивать бывшего главу государства, не сообщается. Зато известно, что ранее против него было возбуждено уголовное производство по факту декларирования недостоверных данных в 2018 году, передает "ТВ Центр".

По информации СМИ, в пятницу Порошенко могли арестовать. Шансы на это были очень высоки. Политик бегает от следствия не в первый раз. Он не явился на десятки допросов по 16 уголовным делам.

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