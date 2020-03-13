Макрон обратился к народу из-за коронавируса

Во Франции закрывают всё: от детских садов до университетов

Число заразившихся коронавирусом в Италии превысило 15 тысяч. Более тысячи человек скончались. Европа сегодня - главный очаг распространения болезни в мире. Бельгия и Португалия вслед за соседями закрывают школы. Германия отменяет массовые мероприятия. И пик эпидемии ещё не пройден, предупреждает сограждан президент Франции Эммануэль Макрон.

Закрывают все: от ясель до университетов. 30 миллионов французских школьников и студентов теперь будут сидеть дома.

"Начиная с понедельника и вплоть до следующего уведомления детские сады, начальные и средние школы, университеты будут закрыты по одной простой причине: наши дети и молодые люди, по мнению ученых, передают вирус, кажется, наиболее быстро, хотя у детей иногда не проявляются симптомы", - сообщил Макрон.

В специальном обращении к нации президент Макрон подчеркивает: важно остановить распространение вируса, ставшего самым опасным за последнюю сотню лет. Людям пожилого возраста и тем, кто страдает хроническими болезнями, рекомендовано лишний раз не выходить из дома. Работникам офисов по возможности трудиться удаленно. Сам Макрон тоже в режиме “изоляции”. График общественных встреч и даже совещаний с правительством сокращен до минимума. Коронавирусом заболел один из министров.

В эти выходные во всей стране - муниципальные выборы. В Париже, например, будут избирать нового мэра. Процент явки обычно очень высокий. А значит, и риск заразиться тоже. Но отменять голосование власти пока не собираются. МВД накануне только попросила усилить меры санитарного контроля. И сделать так, чтобы люди в очереди не приближались друг к другу ближе, чем на метр. Но, судя по опросам, примерно треть французов уже решила: голосовать не пойдут.

С сегодняшнего дня и до конца марта закрывается парижский "Диснейленд". Отменяют концерты, спектакли. Хотя коронавирус породил новые формы креатива. Процесс мытья рук - французские комики превратили в перфоманс (см. видео).

На карантин уходит и Бельгия. По распоряжению правительства там закрывают школы и университеты.

"Такие меры необходимы, чтобы избежать того, когда ситуация станет более серьезной”, - сказала премьер Бельгии Софи Уилмс.

Такой, как в Италии. Накануне в стране по распоряжению правительства закрыли все торговые точки. Кроме аптек и продуктовых магазинов. Число инфицированных в стране превысило 15 тысяч. В списке жертв уже более тысячи человек. В больницах не хватает аппаратов искусственной вентиляции легких и персонала. Врачи работают в несколько смен, буквально выбиваясь из сил.

Ухудшается ситуация в Испании. В Мадриде на неопределенный срок закрываются все музеи. В четырех городах введен режим карантина.

Сидеть дома сограждан призвала и Ангела Меркель. Все правительства федеральных земель получили распоряжения: отменить любые собрания и мероприятия, если они не являются срочными.

Режим ЧС объявлен в Нью-Йорке. В штаб-квартире ООН выявлен первый случай заражения - организация отменяет все неэкстренные мероприятия.

Коронавирус подозревают у президента Бразилии. Накануне глава государства выступил перед народом в маске. А сегодня пообещал объявить результаты теста на вирус. Положительным он оказался у жены канадского премьера Джастина Трюдо. Но сам Трюдо заявил, что здоров. Болеет и тренер лондонского футбольного клуба "Арсенал". Итальянский "Ювентус" ушел на карантин вместе с Криштиану Роналду.

Вирус, похоже, подхватили и мировые биржи. Главный японский индекс потерял 10% - худший показатель за десятилетия. В красном секторе оказались биржи в Китае и Евросоюзе. Крупнейший обвал с 1987 года на торгах США, сразу 9%.

Екатерина Выскребенцева, Евгений Полойко. Европейское бюро "ТВ Центра".

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