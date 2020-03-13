Доллар и евро упали на открытии торгов

Рубль немного укрепился

Российский рынок акций начал восстанавливаться после рекордного падения накануне. Московская биржа 13 марта открылась ростом на 2%. Укрепляется и отечественная валюта. Курс евро опустился ниже 82 рублей. Доллар - до 73 рублей.

Финансовая система страны готова к внешним потрясениям лучше, чем во время кризиса 2014 года. Об этом заявили в Центробанке, подчеркнув, что банковский сектор обладает достаточной ликвидностью, чтобы обеспечить устойчивое функционирование финансовой системы.

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