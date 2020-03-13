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Собянин предупредил москвичей об опасности сильного ветра

10:41
  • пятница
  • 13 марта 2020

Порывы могут достигать 25 метров в секунду

В Москве и Подмосковье в пятницу объявлен оранжевый уровень опасности из-за сильного ветра. Местами порывы могут достигать 25 метров в секунду. Такой силы ветер может вырывать деревья с корнем и сносить рекламные конструкции, предупреждают синоптики.

Мэр столицы Сергей Собянин призвал москвичей быть осторожными из-за штормового ветра. По его словам, это очень серьезно.

"Дорогие горожане, прошу обратить внимание на штормовое предупреждение. Порывы ветра - до 25 м/с. Будьте максимально осторожны", - написал мэр в твиттере.

По предварительным данным, штормовой ветер в столичном регионе продлится до вечера пятницы.

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