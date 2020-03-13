Какое вино можно пить тем, кто хочет похудеть

Роскачество дало рекомендации по употреблению вина

Специалисты Роскачества дали совет по выбору вина тем, кто хочет избавиться от лишнего веса.

Самым эффективным будет отказ от употребления алкогольных напитков, особенно во время занятий спортом. Если этого сделать не удается, то стоит обратить внимание на сухие вина, так как в них нет сахара.

В мире растет популярность легких вин с небольшой крепостью. Сладкие крепкие вина крепостью 19-20% алкоголя (портвейн, марсала и другие) стали выходить из моды еще в прошлом веке, пишет "Газета.Ru".

Если человек соблюдает диету, то совершенно точно нельзя пить крепкие алкогольные напитки, такие как виски, коньяк, ром и другие, поскольку они очень калорийны, отметили эксперты.

В Роскачестве подчеркнули, что достаточно одного-двух бокалов вина, чтобы получить гастрономические впечатления и не чувствовать себя после этого плохо. В стандартной бутылке – около пять бокалов, недопитое вино можно закупорить пробкой и поставить в холодильник.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"