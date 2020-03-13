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Беременная Анастасия Шубская рассказала о панике из-за коронавируса

11:39
  • пятница
  • 13 марта 2020

"Очень надеюсь, что этот кошмар скоро закончится!"

Анастасия Шубская рассказала, что творится в США, где отдельные штаты вводят режим ЧС из-за коронавируса. Модель на своей странице в Instagram выразила обеспокоенность происходящим.
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"В Америке приостановили сезон НХЛ. В магазинах скупают туалетную бумагу, консервы, крупы! Антибактериальные салфетки и жидкости уже out of stock!" - написала жена хоккеиста Александра Овечкина.

По словам Анастасии, паника растет с каждым днем. "Очень надеюсь, что этот кошмар скоро закончится!" - отметила она.

Ранее стало известно, что Национальная хоккейная лига, где играет Овечкин, приняла решение приостановить сезон по примеру НБА. Среди спортсменов уже несколько зараженных.

Напомним, Овечкин и Шубская поженились в августе 2016 года. Тогда влюбленные просто расписались. Шикарную свадьбу они устроили почти год спустя. В августе 2018 года Настя родила хоккеисту сына. Сейчас супруги живут в США, а Шубская беременна вторым сыном.

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