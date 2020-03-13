Москвичи смогут оформить на дому заявление на выплаты при рождении детей

К ним придут сотрудники мэрии

Московские родители получили возможность оформить заявление на предоставление федеральных выплат за рождение ребенка, не выходя из дома. Сотрудники городского Департамента труда и социальной защиты населения сами навещают родителей и помогают оформить документ.

Всего планируется навестить 43 тысячи московских семей. Об этом сообщила заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

"Мы внедряем проактивный подход в предоставлении социальных услуг москвичам. Если молодые родители получили региональную выплату по рождению детей, но еще не воспользовались федеральными мерами поддержки, мы информируем их о такой возможности и при необходимости помогаем оформить заявление", - сказала она.

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