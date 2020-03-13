ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Где Порошенко мог спрятаться от допроса

11:51
  • пятница
  • 13 марта 2020

Экс-президента не испугал даже коронавирус

Бывший президент Украины и лидер партии "Европейская Солидарность" Петр Порошенко уехал за границу накануне вызова на допрос в Госбюро расследований (ГБР).
Порошенко сбежал из Украины перед допросом

Адвокаты экс-главы государства уведомили следователи об отъезде их подзащитного. Куда именно уехал Порошенко, не сообщается, пишет "Экспресс-газета".

При этом не понятно, как экс-президенту удалось покинуть Украину, ведь в стране введен национальный карантин из-за коронавируса. Всем депутатам запрещены заграничные командировки, уехать Порошенко мог только по личным делам.

У бывшего президента есть вилла в испанской Марбелье, но там сейчас свирепствует коронавирус, уточняет МК. По последним данным, в Испании более двух тысяч заболевших коронавирусом, 56 человек умерли.

Как сообщают местные СМИ, 13 марта следователь намеревался вручить Порошенко подозрение по одному из уголовных дел и потребовать его ареста. О каком именно деле идет речь, не уточняется.

Последний раз Порошенко был на допросе в Госбюро 6 марта по делу об уклонении от уплаты налогов и отмывании доходов. Всего на него заведены 16 уголовных дел, по большей части из них он проходит как свидетель.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Читайте также:
Новости по теме
Петр Порошенко в кабине истребителя
Петр Порошенко в кабине истребителя
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2020 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.