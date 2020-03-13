Где Порошенко мог спрятаться от допроса

Экс-президента не испугал даже коронавирус

Бывший президент Украины и лидер партии "Европейская Солидарность" Петр Порошенко уехал за границу накануне вызова на допрос в Госбюро расследований (ГБР).

Адвокаты экс-главы государства уведомили следователи об отъезде их подзащитного. Куда именно уехал Порошенко, не сообщается, пишет "Экспресс-газета".

При этом не понятно, как экс-президенту удалось покинуть Украину, ведь в стране введен национальный карантин из-за коронавируса. Всем депутатам запрещены заграничные командировки, уехать Порошенко мог только по личным делам.

У бывшего президента есть вилла в испанской Марбелье, но там сейчас свирепствует коронавирус, уточняет МК. По последним данным, в Испании более двух тысяч заболевших коронавирусом, 56 человек умерли.

Как сообщают местные СМИ, 13 марта следователь намеревался вручить Порошенко подозрение по одному из уголовных дел и потребовать его ареста. О каком именно деле идет речь, не уточняется.

Последний раз Порошенко был на допросе в Госбюро 6 марта по делу об уклонении от уплаты налогов и отмывании доходов. Всего на него заведены 16 уголовных дел, по большей части из них он проходит как свидетель.

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