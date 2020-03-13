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Роспотребнадзор рассказал, как перестать страдать от недосыпа

12:33
  • пятница
  • 13 марта 2020

Почти половина населения Земли не высыпается

Эксперты Роспотребнадзора в честь Всемирного дня сна, который отмечается 13 марта, дали советы, как спать лучше.
Россиян предупредили о серьезной опасности недосыпания

Сон состоит из трех важных фаз: продолжительности, непрерывности и глубины. Переходы между ними должны быть плавными. Почти половина населения Земли страдает от нарушений сна, однако не спешит что-либо менять в своей жизни.

В первую очередь нужно нормализовать режим, то есть ложиться и вставать в одно и то же время. За четыре часа до сна нужно исключить тяжелую, острую и сладкую пищу, а за шесть часов - кофеин, пишет интернет-портал "Дни.ру".

Кровать и постельное белье должны быть удобными, а температура в спальне – комфортной, перед сном нужно обязательно проветрить комнату, а окно занавесить плотным шторами, чтобы уличный свет не мешал сну.

Перед сном стоит отказаться от просмотра телевизора и использования гаджетов. А в течение дня нужно как можно больше двигаться.

Если не получается самостоятельно нормализовать сон, то следует обратиться к медикам за помощью.

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