ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Мишустин призвал уделять больше внимания малым городам

14:50
  • пятница
  • 13 марта 2020

Живущим в них людям приходится сталкиваться с одинаковыми проблемами

Региональные власти должны уделять больше внимания малым городам, а не только решать проблемы в крупных районных и областных центрах. Об этом заявил премьер-министр в ходе выездного совещания по развитию малых городов. Оно прошло в Переславле-Залесском, передает "ТВ Центр".

Михаил Мишустин отметил, что в таких небольших населённых пунктах по всей стране проживают около 30 миллионов человек. И ежедневно людям приходится сталкиваться с одинаковыми проблемами -  изношенными коммунальными сетями и разбитыми дорогами. По мнению премьера, уровень жизни населения в любой точке страны должен быть достойным, а бытовые условия - комфортными. 

"Сегодня малым городам не под силу решить многие проблемы. Правительство разработало программу помощи малым городам, она предусматривает модернизацию объектов коммунальной инфраструктуры с общим износом более 60%. На эти цели в 2020 году будет выделено полтора миллиарда рублей, и Переславль-Залесский вошел в число пяти пилотных регионов. При реализации этой программы, соответственно, запланировано направить 300 миллионов рублей на эти цели в 20-м году", - сказал Мишустин.

Из Переславля-Залесского Михаил  Мишустин прибыл в Кострому. Там премьер посетил роддом в окружной больнице. По итогам общения с медиками премьер было принято решение выделить дополнительные средства клинике на возведение нового современного мед центра.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Главное сегодня
Рабочая поездка Михаила Мишустина в Ярославскую область
Рабочая поездка Михаила Мишустина в Ярославскую область
Рабочая поездка Михаила Мишустина в Ярославскую область
Рабочая поездка Михаила Мишустина в Ярославскую область
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2020 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.