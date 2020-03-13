Мишустин призвал уделять больше внимания малым городам

Живущим в них людям приходится сталкиваться с одинаковыми проблемами

Региональные власти должны уделять больше внимания малым городам, а не только решать проблемы в крупных районных и областных центрах. Об этом заявил премьер-министр в ходе выездного совещания по развитию малых городов. Оно прошло в Переславле-Залесском, передает "ТВ Центр".

Михаил Мишустин отметил, что в таких небольших населённых пунктах по всей стране проживают около 30 миллионов человек. И ежедневно людям приходится сталкиваться с одинаковыми проблемами - изношенными коммунальными сетями и разбитыми дорогами. По мнению премьера, уровень жизни населения в любой точке страны должен быть достойным, а бытовые условия - комфортными.

"Сегодня малым городам не под силу решить многие проблемы. Правительство разработало программу помощи малым городам, она предусматривает модернизацию объектов коммунальной инфраструктуры с общим износом более 60%. На эти цели в 2020 году будет выделено полтора миллиарда рублей, и Переславль-Залесский вошел в число пяти пилотных регионов. При реализации этой программы, соответственно, запланировано направить 300 миллионов рублей на эти цели в 20-м году", - сказал Мишустин.

Из Переславля-Залесского Михаил Мишустин прибыл в Кострому. Там премьер посетил роддом в окружной больнице. По итогам общения с медиками премьер было принято решение выделить дополнительные средства клинике на возведение нового современного мед центра.

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