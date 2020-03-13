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Стало известно, как оформят новую станцию БКЛ "Карамышевская"

15:07
  • пятница
  • 13 марта 2020

Стройку пообещали завершить до конца года

Вестибюли и платформы в стиле авангарда, арка с ярко-красными колоннами, потолок из светящихся труб - такой станет станция "Карамышевская" БКЛ. Её ждут жители сразу трёх районов - Хорошёво-Мневники, Кунцево и Фили-Давыдково. Ежедневно новой станцией смогут пользоваться тысячи пассажиров.

Большая кольцевая не только делает Москву удобней, но и меняет облик города. Еще несколько лет назад это было поле.  А сегодня, хотя на огромной строительной площадке - тяжелая техника и сотни рабочих, уже видны очертания новой станции "Карамышевской".

Станция находится на глубине 27 метров. Из-за рыхлого грунта это приносит строителям только дополнительные трудности.

"Здесь геология представлена известняками и необходимо было укрепление грунтов при помощи цементации: бурения скважин и закачки туда определенных растворов", - рассказал инженер Владислав Духовный.

"Карамышевская" находится на участке "Нижние Мнёвники" — "Хорошёвская", между станциями "Улица Народного Ополчения" и "Мнёвники".

Тоннели до соседних станций уже пройдены. Сейчас метростроевцы укладывают рельсы, устанавливают эскалаторы и готовят платформу к архитектурным работам. Облик станции определяли на открытом конкурсе. "Карамышевскую" оформят в авангардном стиле.

В центре платформы появится  большая арка. Арт-объект будет напоминать  картину Малевича "Красный квадрат". Её элементы повторят и в другие части станции: балки над эскалаторами, колонны и фрагменты потолка в вестибюле.

Преобразится и территория вокруг станции. Для удобства пассажиров должны появиться пешеходные мосты через реку: от спортивного комплекса в Крылатском и от района Филёвский парк. Автомобильные съезды на Северо-западную хорду, автобусная стоянка и перехватывающая парковка. Принять пассажиров "Карамышевская" должна уже в этом году.

"Наш график сокращенный от традиционного, от планового. Будем буквально там каждую неделю смотреть, по всем участкам ускоряться. Потому что нам нужно как можно быстрее вводить участки БКЛ в работу", - заявил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики Андрей Бочкарев.

Всего в составе БКЛ будет 31 станция. 40 пересадок на МЦД, МЦК, радиальные ветки метро и ж/д станции. Большая кольцевая длиной 70 километров станет самой длинной замкнутой линией в мире.  Её откроют в 2023 году.

Иван Колесников, Мария Леванова, Сергей Титов, Илья Хуртин, Александр Шерстюк. "ТВ Центр".

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