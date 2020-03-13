В Москве успешно заменили тазобедренный сустав 99-летнему пациенту

На ноги мужчину поставили врачи 13-й городской больницы

В 13-й городской больнице успешно провели операцию по замене тазобедренного сустава 99-летнему пациенту. Риск в данном случае был оправдан. Без хирургического вмешательства мужчина остался бы прикованным к постели, но врачи буквально поставили его на ноги.

Владимиру Бойкову 99 лет. Возраст не мешал ему жить полной жизнью. Он сам хлопотал по дому и ходил в магазин. В больницу попал неожиданно: одно неосторожное движение, падение, а за ним страшный диагноз - перелом шейки бедра.

"Пол в квартире скользкий. Неловко как-то. И клюшка была. А как выскочила из рук, не знаю даже", - говорит Бойков.

Переломы тазобедренных суставов, будь то переломы шейки бедра или вертельной области, для пожилых людей опасны не меньше, чем инфаркты и инсульты. С той лишь разницей, что фатальные последствия случаются не из-за самой травмы, а в связи с потерей подвижности в нижней части тела и связанных с ней осложнений.

"Вот этот перелом виден на рентгенограмме. Перелом шансов на сращение не имеет, поэтому два варианта лечения существует: консервативное - оставить больного в лежащем состоянии, уходный больной, который на своих ногах ходить уже не сможет. Второй вариант - альтернативный - это операция. Операция заключается в замене собственного сустава на шарнир", - объяснил врач-травматолог ГКБ №13 Константин Омельченко.

Ещё недавно пожилым людям с переломами бедра в операциях чаще всего отказывали, но с развитием медицины подход к лечению возрастных пациентов в корне изменился. Теперь чем больше человеку лет, тем опаснее его не оперировать, уверены в отделении травматологии 13-й городской клинической больницы.

"Если есть хоть какой-нибудь шанс для пожилых больных, мы предлагаем родственникам операцию. С ними мы обсуждаем вопросы об операции, рассказываем о рисках операции, которые, по нашей статистике, у лиц свыше 80 лет с переломами проксимального отдела бедра достигают примерно 7%. Когда мы говорим 7%, кажется, это страшно, но когда мы говорим, что поправляются 93%, это звучит совершенно по-другому", - заявил заведующий отделением травматологии ГКБ №13 Игорь Цыпин.

Иного выхода как решиться на хирургическое вмешательство ни сам 99-летний пациент, ни его родные не видели. Тем более что в операционной он оказался ещё не самым великовозрастным подопечным.

"Примерно за год у нас проходит до пяти таких операций больным от 90 до 100 лет. Самый пожилой пациент у нас – 101-летний пациент был, который на радость своим родственникам ходил и сам себя обслуживал. Технически это делается через небольшой разрез до семи сантиметров примерно. По времени операция составляет примерно полчаса, минимальная кровопотеря", - рассказал Омельченко.

Операция прошла успешно и для 99-летнего Владимира Бойкова. В том, что и восстановление после неё пройдёт успешно, медики не сомневаются.

Пожелания долголетия от своего почти столетнего пациента для врачей звучат по-особенному приятно! Вот он всего через пару дней после операции уже делает первые шаги. Пока с ходунками. Научится справляться без них у ветерана в планах, как минимум, к 9 мая, ну и как максимум - к своему юбилею.

Татьяна Сидорова, Дмитрий Филиппов. "ТВ Центр".

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