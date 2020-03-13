Как культурно провести выходные в Москве

Россиян пригласили на репетицию весны

Битва секретных физиков, трагедия папы Карло, кочевники из Чувашии и тюльпаны с ароматом арбуза. Узнайте, как сделать предстоящие выходные незабываемыми, отправившись в самый культурный поход.

В Аптекарском огороде лечат души. Против тревог и депрессии - море цветов. Хотите - букет в подарок. Хотите - фото на память На фоне тысяч ландышей, гиацинтов , лилий и подснежников. Но главный герой на выставке - тюльпан. С невообразимой гаммой оттенков и ароматов. Тюльпаны с запахом яблок или арбуза - отнюдь не мартовское обострение. Это репетиция весны.

Чтобы оценить, на что способна вдохновлённая и одарённая женщина, нужно найти "Ковчег". В Трубниковском переулке - живопись и графика Антонины Софроновой. Не зря выставку назвали "Характер искусства". С одной стороны - нежность, утонченность и невероятная одаренность, звание одного из лучших русских живописцев. С другой - невидимый для глаз каток, неоднократно ломавший её судьбу. Она с лёгкостью дарила свои произведения друзьям и близким. А её первая персональная выставка состоялась всего за четыре года до смерти. Сейчас работы Софроновой в лучших музеях мира, включая Третьяковскую галерею.

Именно там, в Лаврушинском, сегодня представляют еще одно - собрание сокровищ. В Инженерном корпусе гостит Чувашский художественный музей. Проект "Золотая карта России" не перестаёт удивлять. Из Чебоксар привезли Боголюбова, Тропинина, Перова, Крамского. И уж совсем неожиданного Петрова-Водкина.

"Поскольку Петров-Водкин был большим поклонником Поля Гогена, поехал в Африку потом. И, вернувшись оттуда, написал эту стилистически для него совершенно непохожую на другие работу", - рассказала заведующая отделом выставок ГТГ, куратор выставки Нина Дивова.

После встречи с "Семьей кочевника" из Чувашии не страшно переступить и порог лечебницы для душевнобольных в Швейцарии. Почему сумасшедшие убивают собственных сиделок? Кто из них секретный физик, а кто американский шпион? В Малом театре - сенсация. "Физики" Дюрренматта. Постановка Алексея Дубровского поражает. Она красива, иронична, динамична и актуальна. До мурашек.

В Центре Гиляровского - мир Ильи Ильфа. Его снимки, его вещи, его друзья. Идешь из зала в зал - и понимаешь: это ж какое счастье - с такой жадностью жить, писать, чувствовать. Он ведь и за фотоаппарат взялся именно в Москве. И именно потому, что полюбил.

"Чрезвычайно важно оставаться частным человеком. С частной системой взглядов, с частными любовями, в том числе к родному или ставшему родным городу", - объяснил режиссер, куратор выставки Рома Либеров.

Еще одно объяснение в любви к столице - растрогает до слёз даже самого чёрствого человека. В Музее Москвы - рассказывают истории, которых не было. Авторы - люди с ограниченными возможностями. Через личные предметы, фотографии, да просто - записи разговоров - трогательные признания. Кто на какой лавочке впервые поцеловался, кто где принял важное решение. Пять островов - пять историй. А еще мастер-классы и возможность получить совет и помощь. Авторы проекта - дружная команда Политехнического музея.

"Здесь очень много решений, которые любому человеку понять, о чем эта выставка. В частности, мы там немножко рассказываем про Аллею тополей. И там есть аромат Аллеи тополей, для того, чтобы этот мультисенсорный опыт был доступен тем людям, которые не могут посмотреть на фотографию аллеи тополей", - заявила замгендиректора Политехнического музея Вера Шенгелия.

А еще в Москве на этой неделе появился аромат детства. Точнее, старой доброй сказки, знакомой каждому с пелёнок. В российский прокат вышел самый дорогой фильм итальянского кинематографа - "Пиноккио". С оскароносным Роберто Бениньи в роли Джузеппе. Одни называют картину самым точным пересказом первоисточника, другие - философской притчей. Особо впечатлительные - жутким кошмаром, особенно для детей. Может, просто недооценивают поколение Z? Уж оно-то давно усвоило: мудрая сказка актуальна во все времена.

- Я не хочу быть куклой. Я хочу быть настоящим!

Ольга Стрельцова, Александр Козликин, Александр Ковалёв, "ТВ Центр".

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