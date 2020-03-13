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Песков попросил простуженных журналистов не ходить в Кремль

12:45
  • пятница
  • 13 марта 2020

Это касается не только симптомов коронавируса

Дмитрий Песков призвал журналистов, которые чувствуют недомогание, не приходить на организованные Кремлем мероприятиям. Это касается не только признаков коронавирусной инфекции, но и любого другого простудного заболевания.

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"Если у вас насморк, кашель, если вас знобит, если у вас нехорошее самочувствие, если вы просто как-то плохо себя чувствуете и не являетесь здоровым на 100% по вашим утренним ощущениям, пожалуйста, не приходите в Кремль, не принимайте участие в журналистской работе в Кремле", - призвал Песков. Его слова приводит "Интерфакс".

Ответственный подход журналистов к своему самочувствию станет проявлением уважением к коллегам, заявил Песков.

Тем не менее, Кремль работает без ограничений и график Владимира Путина из-за коронавируса не менялся. Ужесточать правила участия в кремлевских мероприятиях не планируется. Говоря о здоровье президента, Дмитрий Песков отметил, что Путин продолжает работать "на полную катушку" и он защищен от сезонных и иных заболеваний.

Вспышка коронавируса нового типа произошла в Китае в конце 2019 года. В настоящее время инфекция распространилась на более чем 100 стран, заражены около 120 тысяч человек. Скончались почти пять тысяч заболевших. Ранее ВОЗ признала коронавирус COVID-19 пандемией.

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