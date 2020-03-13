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Появилось видео пожара в подмосковном гольф-клубе

12:59
  • пятница
  • 13 марта 2020

Среди версий возгорания - неисправность электрооборудования

В Подмосковье произошёл пожар в загородном гольф-клубе Moscow Country Club. Информация о  возгорании появилась после полуночи.
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Прибыв на место, пожарные обнаружили, что горят сразу два объекта: ресторан и гостиница. Потушить пожар удалось к пяти утра. Погибших и пострадавших нет.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на источник, охрана гольф-клуба поздно вызвала пожарных. "В результате ресторан сгорел полностью, произошло обрушение кровли и перекрытий, от огня частично пострадали помещения гольф-клуба", - уточнили в экстренных службах.

Предварительно, причиной возгорания назвали неисправность электрооборудования. Версия поджога не рассматривается.

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