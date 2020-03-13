Озвучен прогноз курса рубля на 2022 год

Все устаканится в течение двух лет

Курс рубля в течение двух-трех лет вернется на свои прежние позиции.

Такое мнение озвучил аналитик банка Goldman Sachs Клеменс Граф. Рубль зависит от нефти. В ближайшие полгода она будет стоить порядка 30 долларов за баррель, но затем цена возрастет до 60 долларов за баррель.

"Мы считаем, что при этом сценарии рубль первоначально обесценится до 75 рублей за доллар, а затем начнет расти до 61 рубля", - рассказал специалист РИА Новости.

6 марта страны ОПЕК+ не смогли договориться ни об изменении параметров сделки о сокращении добычи нефти, ни о ее продлении. В результате с 1 апреля снимаются ограничения по добыче нефти в странах-участницах прежнего альянса. Это вызвало обвал на нефтяном рынке, что повлекло за собой падение рубля.

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