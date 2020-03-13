Больничные для отправленных на карантин москвичей доставят сотрудники МФЦ

Нужно просто позвонить в колл-центр, и курьер приедет с пакетом документов

Больничный - на дом. Сотрудники центров госуслуг "Мои документы" доставляют листы нетрудоспособности москвичам, которые из-за подозрения на коронавирус не могут сами прийти к врачу.

Нужно просто позвонить в колл-центр, и курьер приедет с пакетом документов. Для оперативной работы специалисты закреплены за каждым округом. У сотрудников МФЦ при себе - бейдж и паспорт, а для безопасности - медицинская маска и перчатки. После посещения курьер должен утилизировать средства защиты и обработать открытые участки кожи антисептиком. Доставляют документы с 9 утра до 9 вечера.

"Люди реагируют крайне положительно, относятся с пониманием к самоизоляции, рады нас видеть, так как сама фраза, что мы сотрудники центра госуслуг, положительно влияет. Адресов в среднем в день получается объехать где-то около десяти", - рассказал курьер проекта Александр Хмелевской.

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