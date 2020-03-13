В Москве пресекли нелегальную продажу камчатского краба

Стоимость партии оценивается в пять миллионов рублей

Столичная полиция вместе с Росрыболовством пресекла попытку продажи крупной партии незаконного добытого камчатского краба. Полицейские выяснили, что злоумышленники планировали продать крабов на территории Троицкого и Новомосковского административных округов столицы.

Автомобиль (Hyundai Porter красного цвета), в котором находились две тонны замороженной продукции без маркировки, торговцы припарковали в промзоне на Калужском шоссе и готовились к сбыту товара.

Стоимость этой партии краба оценивается в пять миллионов рублей. Она изъята и отправлена на хранение. Как сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк, краб, предположительно, был незаконно добыт в акватории Баренцева моря.

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