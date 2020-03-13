Песков: Путину не нравится создание культа личности Путина

Глава государства категорически с этим не согласен

В Кремле озвучили мнение президента Владимира Путина о создании культа личности вокруг его имени.

"Культ личности Владимира Путина - это то, с чем категорически не согласен Владимир Путин <…> Ему это определенно не нравится, и он с этим не согласен", - объяснил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

В январе спикер Кремля прокомментировал наличие культа личности Путина в Чечне. Он отметил, что в республике сложилась нетипичная ситуация.

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