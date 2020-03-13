ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Всевидящее око: за водителями начали следить через систему "Антисон"

15:10
  • пятница
  • 13 марта 2020

Российской разработкой уже оборудованы пять тысяч машин Мосгортранса

За водителями московских автобусов  теперь следит система "Антисон", которая фиксирует мимику шофёра. Если он начинает засыпать или отвлекается от дороги, включаются тревожные сигналы, а данные  незамедлительно поступают диспетчеру.

Окно нараспашку, музыку погромче, чай покрепче. Обывательские методы борьбы со сном за рулем водителям общественного транспорта не подходят. Все-таки в салоне - пассажиры, а на дорогах - другие участники дорожного движения. И всех надо беречь. Потому усталость или даже намек на неё отныне не допустит "Антисон".

Этой российской разработкой уже оборудованы 5 тысяч транспортных средств подвижного состава Мосгортранса. Как только запустил двигатель, активировался и помощник.

"Она реагирует на отвод глаз, отвлекся немного, бывает, засмотрелся. В зеркало засмотрелся, на щит приборов. И она подает звуковой сигнал, напоминает, что нужно вернуться в работу", - рассказал водитель автобуса филиала Западный ГУП "Мосгортранс" Александр Алиференко.

Незаметная камера с процессором, анализирующим мимику водителя, устанавливается напротив командирского места. Многослойные нейронные сети непрерывно считывают мимику. Призывают смотреть на дорогу, быть собранным, не зевать и не отвлекаться. Звуковой сигнал взбодрит. А если нет - компьютер пожалуется в диспетчерский пункт, где решат вопрос о замене водителя.

Подробности смотрите в репортаже Анастасии Мартыновой.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Новости по теме
Водитель в кабине электробуса
Водитель в кабине электробуса
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2020 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.