Всевидящее око: за водителями начали следить через систему "Антисон"

Российской разработкой уже оборудованы пять тысяч машин Мосгортранса

За водителями московских автобусов теперь следит система "Антисон", которая фиксирует мимику шофёра. Если он начинает засыпать или отвлекается от дороги, включаются тревожные сигналы, а данные незамедлительно поступают диспетчеру.

Окно нараспашку, музыку погромче, чай покрепче. Обывательские методы борьбы со сном за рулем водителям общественного транспорта не подходят. Все-таки в салоне - пассажиры, а на дорогах - другие участники дорожного движения. И всех надо беречь. Потому усталость или даже намек на неё отныне не допустит "Антисон".

Этой российской разработкой уже оборудованы 5 тысяч транспортных средств подвижного состава Мосгортранса. Как только запустил двигатель, активировался и помощник.

"Она реагирует на отвод глаз, отвлекся немного, бывает, засмотрелся. В зеркало засмотрелся, на щит приборов. И она подает звуковой сигнал, напоминает, что нужно вернуться в работу", - рассказал водитель автобуса филиала Западный ГУП "Мосгортранс" Александр Алиференко.

Незаметная камера с процессором, анализирующим мимику водителя, устанавливается напротив командирского места. Многослойные нейронные сети непрерывно считывают мимику. Призывают смотреть на дорогу, быть собранным, не зевать и не отвлекаться. Звуковой сигнал взбодрит. А если нет - компьютер пожалуется в диспетчерский пункт, где решат вопрос о замене водителя.

Подробности смотрите в репортаже Анастасии Мартыновой.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"