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Из-за штормового ветра в Москве погиб водитель

14:57
  • пятница
  • 13 марта 2020

На автомобиль упало дерево

В пятницу днём из-за сильного ветра на Востоке Москвы погиб мужчина. На его автомобиль во время движения упало дерево. Он потерял сознание и врезался в припаркованную машину. А на юго-востоке города дерево упало на женщину. Сейчас она с сотрясением мозга в больнице.

В столице до конца дня действует штормовое предупреждение. Ветер может усиливаться до 25 метров в секунду. Быть максимально осторожными москвичей и гостей столицы рекомендовал  мэр Москвы Сергей Собянин. На своей странице в твиттере он отметил, что к такой погоде надо относиться очень серьёзно.

На эту минуту в Москве и области повалено почти 70 деревьев, повреждения получили полтора десятка автомобилей. Идёт постоянный контроль участков всех воздушных линий. В Москве остановлена работа канатной дороги.

"Находясь на улице, обходите рекламные щиты и шаткие конструкции, не укрывайтесь под деревьями, паркуйте автомобиль вдали от деревьев и слабо укрепленных конструкций, будьте внимательны и осторожны. Не оставляйте детей без присмотра. В случае необходимости звоните по телефону 101 или на телефон горячей линии Главного управления МЧС России по городу Москве 637-22-22, код города Москвы 495", - сообщил заместитель начальника ГУ МЧС России по Москве Андрей Мищенко.

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Дерево упавшее на машину в результате сильного ветра
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