Рэпер ST и его супруга Ассоль впервые стали родителями

О поле ребенка стало известно буквально в прошлом месяце

В семье телеведущей Ассоль Васильевой и рэпера ST (Александр Степанов) появился долгожданный первенец – девочка.

О радостном событии модель сообщила на странице в Instagram, выложив фотографии с новорожденной. Мама и малышка чувствуют себя хорошо, отдыхают в больничной палате.

"Привет, доченька! Мы с мамой тебя очень ждали!", - прокомментировал важное событие в своей жизни 31-летний певец. "Любовь выглядит так", - ответила 33-летняя супруга.

Ассоль и ST поженились в 2015 году. О беременности телеведущей стало известно в сентябре 2019-го, а в феврале 2020 они объявили пол ребенка - телеведущая и певец вышли на сцену и лопнули шарик, из которого посыпались розовые конфетти.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"