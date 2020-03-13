Путин обсудил с Совбезом коронавирус и обвал на рынках

Еще одной темой стал Идлиб

Владимир Путин в пятницу провел совещание с членами Совета безопасности России. Об этом сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

По его словам, на совещании шла речь о распространении коронавируса в мире и о ситуации, связанной с волатильностью на международных рынках. Кроме того, обсуждались договоренности по сирийскому Идлибу и недавний визит в Россию президента Турции Реджепа Эрдогана.

Вспышка коронавируса нового типа произошла в Китае в конце 2019 года. В настоящее время инфекция распространилась на более чем 100 стран, заражены около 120 тысяч человек. Скончались почти пять тысяч заболевших. Ранее ВОЗ признала коронавирус COVID-19 пандемией.

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