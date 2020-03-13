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Песков рассказал о мерах безопасности у Путина из-за коронавируса

14:01
  • пятница
  • 13 марта 2020

Президент работает на полную катушку

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков ответил на вопрос, проходил ли президент России Владимир Путин тест на коронавирус.
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Он отметил, что в Кремле делается все возможное для защиты главы государства от сезонных и иных заболеваний.

"Данные о состоянии здоровья президента не для широкого круга", - заявил Песков, отвечая на вопрос о тесте. В то же время он отметил, что Путин "работает на полную катушку".

Вспышка нового коронавируса произошла в Китае в конце 2019 года и спустя два месяца перекинулась на весь мир.  Случаи заражения COVID-19 зафиксированы более чем в ста странах.

По данным на 13 марта, в мире 134 062 заболевших коронавирусом. Умерли 4 973 человека, вылечились 70 360. В России подтверждено 34 случая заражения, шесть пациентов уже выздоровели.

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