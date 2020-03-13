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Собянин поздравил патриарха Кирилла с годовщиной хиротонии

14:45
  • пятница
  • 13 марта 2020

Мэр поблагодарил его за работу на благо Москвы

День православной книги отмечают в Храме Христа Спасителя в Москве. Праздник приурочен к выходу первого печатного издания на Руси - богослужебной книги Апостол.

Мероприятие посетили патриарх Кирилл и мэр Сергей Собянин, передает "ТВ Центр". На сцене - музыкальный спектакль "Дневники родных героев". Для юных зрителей, которых в зале очень много, приготовлены подарки - они получат комплекты книг о православии и истории Москвы. Перед началом концерта мэр поздравил патриарха с 44-й годовщиной хиротонии - таинства священства.

"Поздравляю! Здоровья, успехов, доброго настроения! Хотел от имени москвичей поздравить и поблагодарить вас за вашу постоянную вдумчивую работу на благо Москвы и москвичей. Вы отдаете свои силы, здоровье, свою жизнь на благое дело. Спасибо Вам большое!" - сказал мэр Москвы Сергей Собянин.

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