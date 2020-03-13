Главу отдела угрозыска в Москве уволили за фотосессию в морге

Вместе с ним должности лишилась его подчиненная

Начальника уголовного розыска по столичном району Щукино и его подчиненную уволили за фотосессию с телами в морге.

Съемка произошла в московском патологоанатомическом учреждении. По данным источника "Ленты.ру", на кадрах - начальник уголовного розыска отдела МВД России по району Щукино города Москвы, майор полиции Вячеслав Горнеев и его подчиненная - оперуполномоченная того же отдела, старший лейтенант полиции Татьяна Пулрышева.

Министерство внутренних дел провело служебную проверку, по результатам которой уволила порочащих честь ведомства сотрудников. Кроме того, их руководители получили предупреждения о неполном служебном соответствии, сообщило издание argumenti.ru со ссылкой на пресс-службу московского главка МВД.

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