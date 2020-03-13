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Как приготовить антисептик: инструкция ВОЗ

15:33
  • пятница
  • 13 марта 2020

Рецепт весьма прост

Специалисты Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) рассказали, как приготовить в домашних условиях антисептик для гигиены рук. 
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Рецепт приготовления антисептика относительно прост. Необходимо смешать этиловый спирт (833 миллилитра), перекись водорода (42 миллилитра) и глицерин (15 миллилитра). Туда следует добавить дистиллированной или кипяченой воды. В итоге получится около литра антисептика, который рекомендуется разлить по небольшим емкостям для удобной переноски. Подробную инструкцию ВОЗ опубликовала в Сети. 

Эксперты ВОЗ советуют обрабатывать руки антисептиком около 20-30 секунд. Гель нужно наносить в том числе на место под ногтями. Вытирать антисептик нельзя: руки должны высохнуть естественным путем. Медики также не советуют одновременно использовать мыло и спиртосодержащий антисептик.  

Эти рекомендации крайне актуальны в связи с распространением коронавируса нового типа, которым на данный момент заболело свыше 134 тысяч человек по всему миру. 4 973 человека скончались от COVID-19.

Специалисты ВОЗ напоминают, что гигиена рук - это первоочередная мера для предотвращения распространения инфекции. Некоторые СМИ пишут о нехватке антисептиков в магазинах. Если это правда, то инструкция ВОЗ многим придется как нельзя кстати.  

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