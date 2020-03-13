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Развод Лолиты Милявской с пятым мужем отложили из-за коронавируса

15:25
  • пятница
  • 13 марта 2020

13-го в пятницу певице не повезло

Бракоразводный процесс певицы Лолиты Милявской с теннисистом Дмитрием Ивановым отложили из-за вспышки коронавируса.
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Все дело в том, что адвокат артистки вернулся из Италии и попал на карантин. Теперь врачи должны убедиться, что правозащитник не привес с собой заболевание, сообщает РИА Новости.

В результате заседание перенесли с 13 марта на 27 марта.

"Он сообщил суду, что я недавно вернулся из Италии, которая сейчас объята коронавирусом, и поэтому должен выдержать двухнедельный карантин. Таким образом, я не смог присутствовать на заседании <…> О чем это говорит? Правильно, Иванов сознательно затягивает процесс, чтобы и дальше зарабатывать на этой громкой теме и популярности своей жены", - заявил Жорин kp.ru ("Комсомольской правде").

Милявская и Иванов прожили вместе девять лет. Она старше его на 12 лет. В ноябре 2019 года Лолита и ее пятый муж объявили о разводе. Пара опубликовала совместное заявление – казалось, что процесс пройдет мирно. Однако вскоре певица обвинила своего супруга во лжи и попросила суд признать ее брак фиктивным. По мнению артистки, Иванов изменял ей и женился только для получения выгод.

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