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В Ленобласти выявили первый случай заражения коронавирусом

15:41
  • пятница
  • 13 марта 2020

Заразившейся оказалась побывавшая в Италии гражданка России

Первый случай заболевания коронавирусом зафиксирован в Ленинградской области. Об этом в пятницу сообщили в администрации региона. По данным ведомства, вирус выявлен у вернувшейся из поездки в Италию жительницы Кудрово (Всеволжский район).
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По данным властей, состояние женщины удовлетворительное. "В настоящее время заразившаяся госпитализирована в Боткинскую больницу Санкт-Петербурга", - сообщает "Газета.Ru" со ссылкой на местную администрацию.

Кроме того, в пятницу в Петербурге запретили массовые мероприятия с участием более тысячи человек из-за коронавируса. В городе вводится режим повышенной готовности.

Вспышка коронавируса нового типа произошла в Китае в конце 2019 года. В настоящее время инфекция распространилась на более чем 100 стран, заражены порядка 120 тысяч человек.

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