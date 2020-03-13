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"Моя талантливая": Ани Лорак показала восьмилетнюю красавицу-дочь

16:15
  • пятница
  • 13 марта 2020

Малышке прочат будущее модели

Украинская певица Ани Лорак, которая живет и работает в России, опубликовала в Instagram видео со своей восьмилетней дочкой Софией. 
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Ани Лорак с дочкой пришли на спецпоказ мультфильма "Тролли. Мировой тур". Судя по опубликованным видео, София сменила наряд во время мероприятия. На красной дорожке она появилась в брючном костюме цвета хаки, а затем надела разноцветное платье. На лице девочки сверкали стразы, а в ее волосы были вплетены яркие искусственные локоны. 

Маленькая София любит и умеет позировать перед камерами. Она долго кружилась перед фотографами, делая изящные движения руками и головой, а также принимая самые разные позы. Очевидно, что для нее привычно быть в центре внимания. 

"Моя талантливая, харизматичная, зажигательная, маленькая Артистка", - написала Лорак, будучи не в силах скрыть своей гордости за наследницу. 

- Смотрю на Софию и вижу Вас! Ну копия же. Маленькая Артистка! - пишут в Сети. 

- Камера ее любит. И видно, что это взаимно! 

- Модель. Вся в маму. Такая же красивая, яркая, суперская.

- Какой милый ребенок. Смесь кровей всегда красиво.

- У тебя растет настоящая знаменитость и с каждым годом все больше походит на тебя. 

Отметим, что на премьеру мультфильма пришли Полина Гагарина, Виктория Дайнеко, Агата Муцениеце, Юлия Барановская, Дима Билан и другие знаменитости.

Ани Лорак родила дочь от турецкого бизнесмена Мурата Налчаджиоглу. Лорак и Налчаджиоглу состояли в браке с 2009 по 2019 год. Сейчас артистка встречается с саунд-продюсером лейбла Black Star Inc Егором Глебом.

Видео: Егор Глеб наблюдает за поющей Лорак 

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