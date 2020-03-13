Этап "Формулы-1" во Вьетнаме отложили из-за коронавируса

Ранее на такие же меры пошли в Китае

Третий этап чемпионата мира по автогонкам "Формула-1" во Вьетнаме перенесли из-за вспышки коронавирусной инфекции.

Соревнования были запланированы на 3-5 апреля, передает ТАСС.

Ранее "Формула-1" отложила на неопределенный срок Гран-при Китая.

Из-за коронавируса по всему миру отменены или перенесены целый ряд спортивных мероприятий. В частности, отменены чемпионат мира по фигурному катанию и женский ЧМ по хоккею (Канада), заключительный этап Кубка мира по биатлону (Норвегия), баскетбольная Евролига. Перенесены чемпионат NBA, национальные чемпионаты по футболу Италии и Испании.

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